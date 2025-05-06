Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert düşüşlerin ardından yeni haftaya toparlanarak başladı. Gram altın, 4 bin 305 TL seviyesinden başladığı düşüş sürecinde 3 bin 958 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak yeni haftada yeniden yükseliş ivmesi yakalayan gram altın, 4 bin 100 TL seviyesini aşarak yatırımcının ilgisini yeniden üzerine çekti.

Piyasaların odak noktası ise 7 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı.

Fed Kararı Öncesi Beklentiler: Sürpriz Olursa Zirve Kaçınılmaz

Milliyet.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararının altın ve döviz piyasaları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Baydar şu ifadeleri kullandı:

"Fed'in faiz indirimine gitmesi şu an için sürpriz olur. Bu yönde bir adım, altın fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirebilir. Ancak mevcut koşullarda Fed'in faizleri sabit tutma ihtimali daha yüksek."

Baydar'a göre, sürpriz bir faiz indirimi halinde ons altın hızla yukarı yönlü harekete geçebilir. Ancak pas geçilmesi durumunda, özellikle 3.240 - 3.380 dolar bandında dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor.

Gram Altında Kritik Seviyeler

Gram altındaki mevcut yükselişin bir tepki çıkışı olduğunu belirten Baydar, yatırımcıları uyararak şu değerlendirmede bulundu:

"4 bin 155 TL seviyesi kritik. Altında 3 bin 980 TL civarında güçlü bir destek var. Ancak bu seviyelerin üzerine kalıcı olarak çıkılmadan yönün tamamen yukarı döndüğünü söyleyemeyiz. 4 bin 180 TL seviyesinin üzerinde 3-4 gün tutunması gerekir."

Dolar/TL'de kontrollü yükseliş sürüyor

Dolar kurundaki hareketleri de değerlendiren Baydar, dolar/TL'nin aylık faiz getirilerinin altında kalarak kontrollü biçimde yükselmeye devam ettiğini vurguladı. Baydar:

"Orta vadede 42 TL hedefini koruyoruz. 1 yıl içinde 42-43 TL aralığına çıkma ihtimali yüksek. Dolar yavaş ama istikrarlı şekilde yukarı yönlü hareketini sürdürecektir."

Fed kararı kur üzerinde etkili olur mu?

Uzmanlara göre, Fed kararı dolar/TL'yi doğrudan değil, dolar endeksi (DXY) ve pariteler üzerinden dolaylı olarak etkileyebilir. Fed'in faiz kararı sonrası küresel dolar zayıflarsa, Türkiye'de euro kurunda yükseliş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Baydar değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Fed kararı sonrası dolar global çapta değer kazanırsa, içeride kurda da yükseliş görebiliriz. Ancak esas etkiyi euro/dolar paritesi üzerinden takip etmek daha sağlıklı olur."