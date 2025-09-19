İzmir sağlık turizminde dünya ile buluşuyor

Tarih verildi: Kademeli emeklilik için kritik açıklama

Çiğli'de yeni köprü için ikinci ihale süreci başladı

Bunlar da ilginizi çekebilir

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Uzmanlar, küresel piyasalarda devam eden jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının kararlarının altın fiyatlarındaki oynaklığı artırdığını belirtiyor.

Acil nakit ihtiyacı olanlar buraya! Artık daha az ödeyeceksiniz

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek üst bandı yüzde 4,25 seviyesine çekti. Karar sonrası altın fiyatlarında toparlanma yaşanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerine dair açıklamaları da piyasaları etkiledi.

Altın fiyatları, Amerikan Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrediyor. Haftanın son işlem günü olan 19 Eylül 2025 Cuma sabahında gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.