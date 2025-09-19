Altın fiyatları, Amerikan Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrediyor. Haftanın son işlem günü olan 19 Eylül 2025 Cuma sabahında gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.
Fed kararı altın piyasasını etkiledi
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek üst bandı yüzde 4,25 seviyesine çekti. Karar sonrası altın fiyatlarında toparlanma yaşanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerine dair açıklamaları da piyasaları etkiledi.
19 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Gram altın
-
Alış: 4.870,16 TL
-
Satış: 4.870,66 TL
Ons altın
-
Alış: 3.659,23 USD
-
Satış: 3.659,59 USD
Çeyrek altın
-
Alış: 8.125,00 TL
-
Satış: 8.198,00 TL
Yarım altın
-
Alış: 16.250,00 TL
-
Satış: 16.407,00 TL
Tam altın
-
Alış: 31.743,96 TL
-
Satış: 32.368,34 TL
Cumhuriyet altını
-
Alış: 32.400,00 TL
-
Satış: 32.714,00 TL
Jeopolitik gelişmeler fiyatları etkiliyor
Uzmanlar, küresel piyasalarda devam eden jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının kararlarının altın fiyatlarındaki oynaklığı artırdığını belirtiyor.