Çeyrek altın 4.065 TL, yarım altın 8.122 TL'den işlem görüyor. Peki, bu yükseliş devam edecek mi? Yatırımcılar ne yapmalı? İşte tüm detaylar...

Altın fiyatlarındaki son durum

Gram Altın: 2.457,35 TL (Satış)

2.457,35 TL (Satış) Çeyrek Altın: 4.065 TL (Satış)

4.065 TL (Satış) Yarım Altın: 8.122 TL (Satış)

8.122 TL (Satış) Ons Altın: 2.346,77 dolar (Satış)

2.346,77 dolar (Satış) Cumhuriyet Altını: 16.196 TL (Satış)

Altın piyasasını neler etkiliyor?

Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin ardında küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler yatıyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor.

Uzmanlar ne diyor?

Altın piyasası uzmanları, yükseliş trendinin devam edebileceği görüşünde. Ancak, yatırımcıları ani fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorlar.