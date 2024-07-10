Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçti. Yatırımcılar, Fed'in faiz indirimi yapma ihtimaline karşı altın alımına yöneldi.

Fed açıklamaları altın fiyatlarını hareketlendirdi

Fed Başkanı Powell'ın, enflasyonun düşüş trendinde olmasına rağmen faiz indirimi için henüz erken olduğu yönündeki açıklamaları, altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Ancak Powell'ın "daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir" şeklindeki sözleri, yatırımcıların faiz indirimi beklentisini canlı tuttu.

Gram altın ve çeyrek altında son durum

Ons altın, gün içinde en yüksek 2 bin 370 dolar seviyesini gördükten sonra 2 bin 368 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne 2 bin 496 liradan başladı ve gün içinde 2 bin 507 liraya kadar yükseldi. Şu sıralar gram altın 2 bin 503 liradan, çeyrek altın ise 4.100 TL'den işlem görüyor.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edebileceğini belirtiyor. Ancak altın alım satımı yapmadan önce piyasaları dikkatle takip etmek ve uzman görüşlerine başvurmak önemlidir.