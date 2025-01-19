Altın fiyatları, yılbaşından itibaren sergilediği yükselişle yatırımcıların yakın takibinde. 19 Ocak 2025 Pazar sabahı itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları dikkat çekiyor.
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Gram Altın
- Alış: 3.080,73 TL
- Satış: 3.081,27 TL
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Çeyrek Altın
- Alış: 5.015,00 TL
- Satış: 5.065,00 TL
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Yarım Altın
- Alış: 10.031,00 TL
- Satış: 10.132,00 TL
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Cumhuriyet Altını
- Alış: 19.999,00 TL
- Satış: 20.178,00 TL
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Altın/Ons Fiyatı
- Alış: 2.700,74 TL
- Satış: 2.701,27 TL
Güncel dolar ve euro kuru (19 Ocak 2025)
Altın fiyatlarıyla birlikte döviz kurları da piyasaların gündeminde. Özellikle dolar kuru, 35.50 TL seviyesini aşarak istikrarlı yükselişini sürdürüyor.
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Dolar Kuru
- Alış: 35,4118 TL
- Satış: 35,5594 TL
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Euro Kuru
- Alış: 36,3931 TL
- Satış: 36,5618 TL
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Sterlin Kuru
- Alış: 43,0753 TL
- Satış: 43,2938 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ