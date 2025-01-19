Altın fiyatları, yılbaşından itibaren sergilediği yükselişle yatırımcıların yakın takibinde. 19 Ocak 2025 Pazar sabahı itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları dikkat çekiyor.

  • Gram Altın

    • Alış: 3.080,73 TL
    • Satış: 3.081,27 TL

  • Çeyrek Altın

    • Alış: 5.015,00 TL
    • Satış: 5.065,00 TL

  • Yarım Altın

    • Alış: 10.031,00 TL
    • Satış: 10.132,00 TL

  • Cumhuriyet Altını

    • Alış: 19.999,00 TL
    • Satış: 20.178,00 TL

  • Altın/Ons Fiyatı

    • Alış: 2.700,74 TL
    • Satış: 2.701,27 TL

Dolar Euro 29.04.2024

Güncel dolar ve euro kuru (19 Ocak 2025)

Altın fiyatlarıyla birlikte döviz kurları da piyasaların gündeminde. Özellikle dolar kuru, 35.50 TL seviyesini aşarak istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ