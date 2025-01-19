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Altın fiyatlarıyla birlikte döviz kurları da piyasaların gündeminde. Özellikle dolar kuru, 35.50 TL seviyesini aşarak istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Altın fiyatları , yılbaşından itibaren sergilediği yükselişle yatırımcıların yakın takibinde. 19 Ocak 2025 Pazar sabahı itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları dikkat çekiyor.

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