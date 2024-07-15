Haftanın ilk iş gününe gram altın 2 bin 562 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.408 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Gram altın fiyatı

Alış: 2.562,56 TL

2.562,56 TL Satış: 2.562,93 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.139,00 TL

4.139,00 TL Satış: 4.201,00 TL

Ons altın fiyatı

Alış: 2.408,69 USD

2.408,69 USD Satış: 2.409,52 USD

Diğer altın türleri ve fiyatları

Cumhuriyet altını

Alış: 16.402,30 TL

16.402,30 TL Satış: 16.706,27 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.176,43 TL

8.176,43 TL Satış: 8.382,56 TL

Ata altın fiyatı

Alış: 16.896,71 TL

16.896,71 TL Satış: 17.328,03 TL

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.371,83 TL

1.371,83 TL Satış: 1.800,23 TL

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.324,72 TL

2.324,72 TL Satış: 2.456,10 TL

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.404,13 TL

16.404,13 TL Satış: 16.713,85 TL

Altın piyasasında güncel durum

Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altının güne 2 bin 562 TL’den başlaması ve ons altının 2.408 dolardan işlem görmesi, altın piyasalarında dikkat çeken gelişmeler arasında. Çeyrek altın ise 4.201 TL’den satışa sunuluyor. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli veriler sunuyor.

Altın fiyatlarının belirleyici faktörleri

Altın fiyatlarındaki değişim, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik olaylar gibi birçok faktörden etkileniyor. Özellikle ons altının değeri, küresel piyasalardaki risk iştahı ve doların değeri ile doğrudan ilişkili. Türkiye'de ise gram altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilikten ve iç piyasadaki talep değişimlerinden etkileniyor.