2025 yılının ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın piyasasında hareketlilik yaratmaya devam ediyor.

Yeni yılın ilk işlem gününde altın, hafif primli bir seyir izleyerek güne yükselişle başladı. Gram altın 2.995 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 4.896 TL’den satılıyor.

Güncel altın fiyatları (2 Ocak 2025):

Gram Altın: 2.995 TL

Çeyrek Altın: 4.896 TL

Yarım Altın: 9.792 TL

Tam Altın: 19.861 TL

Cumhuriyet Altını: 19.526 TL

Gremse Altın: 49.415 TL

Ons Altın: 2.625 Dolar

Altında hareketlilik sürecek mi?

Uzmanlar, altın fiyatlarının hem küresel ekonomik gelişmelere hem de döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak dalgalanmaya devam edeceğini öngörüyor. ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikaları, enflasyon verileri ve jeopolitik riskler altın piyasası üzerinde etkili olmaya devam edecek.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Analistler, fiyatlardaki dalgalanmalara karşı yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Altının güvenli liman olma özelliğini koruduğunu vurgulayan uzmanlar, piyasaların yakından takip edilmesini tavsiye ediyor.