ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, küresel piyasalarda belirsizliğe yol açtı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talep artarken, altın fiyatları yükselişe geçti.

Altın fiyatları zirveye yaklaşıyor

Dün en düşük 3 milyon 219 bin lira, en yüksek 3 milyon 243 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 3 milyon 242 bin liradan tamamladı. Serbest piyasada ise gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde.

4 Şubat 2025 güncel altın fiyatları:

Gram altın: Alış 3.264,61 TL – Satış 3.265,06 TL

Çeyrek altın: Alış 5.304,00 TL – Satış 5.348,00 TL

Yarım altın: Alış 10.610,00 TL – Satış 10.698,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 21.150,00 TL – Satış 21.302,00 TL

Ons altın: Alış 2.819,78 $ – Satış 2.820,09 $

Uzmanlar ne diyor?

Ekonomi analistleri, küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarının altın fiyatlarında belirleyici olacağını belirtiyor. Önümüzdeki günlerde piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak altının seyrinde yeni rekor seviyeler görülebileceği öngörülüyor.