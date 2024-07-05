Son zamanlarda düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, dün itibariyle ivme kazanarak artış göstermeye başladı. Bugün itibariyle gram altın 2.478 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.961 TL seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin açıklanan tutanaklarda enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru düşüşünü sürdürdüğüne dair olumlu sinyaller verildi. Bu gelişmeler altın piyasasında da etkili oldu.

İşte, 5 Temmuz 2024 tarihindeki altın fiyatları canlı alış-satış tablosu:

Gram Altın: Alış: 2.478,7430 TL Satış: 2.479,1100 TL

Çeyrek Altın: Alış: 3.961,9900 TL Satış: 4.049,1300 TL

Cumhuriyet Altını: Alış: 15.860,8200 TL Satış: 16.160,5400 TL

Yarım Altın: Alış: 7.905,15 TL Satış: 8.104,40 TL

Ziynet Altın: Alış: 15.859,87 TL Satış: 16.159,23 TL

Ata Altın: Alış: 16.346,30 TL Satış: 16.763,92 TL

14 Ayar Bilezik Gramı: Alış: 1.327,22 TL Satış: 1.755,84 TL

22 Ayar Bilezik Gramı: Altın fiyatları uçuşa geçti! Alış: 2.252,58 TL Satış: 2.391,59 TL

