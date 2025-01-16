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Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı şu seviyelerde:

Cumhuriyet altını fiyatlarında da artış gözlemlendi:

Yarım altın fiyatları şu şekilde:

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve ABD'den gelen yüksek enflasyon verileri altın piyasasında yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları güne yükselişle başladı.

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