Gazze'de ateşkesin sağlanması ve ABD'den gelen yüksek enflasyon verileri altın piyasasında yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları güne yükselişle başladı.

İşte altın piyasasında son durum!

Izmir Kuyumcular Odası Altın Fiyatları 15 Ocak

Gram altın ne kadar?

16 Ocak 2025 itibarıyla serbest piyasada:

  • Alış: 3.076,87 TL
  • Satış: 3.077,40 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın güne yükselişle başlarken fiyatlar:

  • Alış: 5.014,00 TL
  • Satış: 5.062,00 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın fiyatları şu şekilde:

  • Alış: 10.029,00 TL
  • Satış: 10.124,00 TL

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını fiyatlarında da artış gözlemlendi:

  • Alış: 19.996,00 TL
  • Satış: 20.165,00 TL

Altının ons fiyatı

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı şu seviyelerde:

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  • Alış: 2.696,89 USD
  • Satış: 2.697,48 USD
Kaynak: HABER MERKEZİ