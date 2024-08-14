Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmış durumda. İşte 14 Ağustos 2024 itibarıyla güncel altın fiyatları ve detaylar:

Altın fiyatları

Gram altın

Alış: 2 bin 650,25 TL

Satış: 2 bin 650,78 TL

Çeyrek altın

Alış: 4 bin 243,54 TL

Satış: 4 bin 336,89 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 16 bin 972,41 TL

Satış: 17 bin 294,08 TL

Yarım altın

Alış: 8 bin 454,72 TL

Satış: 8 bin 668,26 TL

Ziynet altını

Alış: 16 bin 962,44 TL

Satış: 17 bin 283,51 TL

Ata altın

Alış: 17 bin 754,67 TL

Satış: 18 bin 207,32 TL

14 ayar bilezik (Gram)

Alış: bin 434,83 TL

Satış: bin 876,75 TL

22 ayar bilezik (Gram)

Alış: 2 bin 427,10 TL

Satış: 2 bin 567,94 TL

Altın/ons fiyatları

Alış: 2 bin 464,52 USD

Satış: 2 bin 465,74 USD

Piyasa beklentileri ve etkiler

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikaları, altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Fed yetkililerinin açıklamaları, özellikle eylül toplantısında olası faiz indirimleri, altın fiyatlarının yönünü etkileyebilir. Analistler, bu tür gelişmelerin altın fiyatlarına olumlu bir şekilde yansıma ihtimalini değerlendiriyor.