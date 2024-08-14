Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmış durumda. İşte 14 Ağustos 2024 itibarıyla güncel altın fiyatları ve detaylar:
Altın fiyatları
Gram altın
Alış: 2 bin 650,25 TL
Satış: 2 bin 650,78 TL
Çeyrek altın
Alış: 4 bin 243,54 TL
Satış: 4 bin 336,89 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 16 bin 972,41 TL
Satış: 17 bin 294,08 TL
Yarım altın
Alış: 8 bin 454,72 TL
Satış: 8 bin 668,26 TL
Ziynet altını
Alış: 16 bin 962,44 TL
Satış: 17 bin 283,51 TL
Ata altın
Alış: 17 bin 754,67 TL
Satış: 18 bin 207,32 TL
14 ayar bilezik (Gram)
Alış: bin 434,83 TL
Satış: bin 876,75 TL
22 ayar bilezik (Gram)
Alış: 2 bin 427,10 TL
Satış: 2 bin 567,94 TL
Altın/ons fiyatları
Alış: 2 bin 464,52 USD
Satış: 2 bin 465,74 USD
Piyasa beklentileri ve etkiler
ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikaları, altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Fed yetkililerinin açıklamaları, özellikle eylül toplantısında olası faiz indirimleri, altın fiyatlarının yönünü etkileyebilir. Analistler, bu tür gelişmelerin altın fiyatlarına olumlu bir şekilde yansıma ihtimalini değerlendiriyor.