Altın piyasası, 26 Aralık 2024 itibarıyla küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen altın, piyasalardaki hareketlilikle birlikte ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında güncel durum

Ekonomistler, altının yıl sonuna kadar değer kazanma potansiyeline dikkat çekerken, 26 Aralık 2024 tarihli fiyatlar şu şekilde:

Gram Altın : Alış 2.978,01 TL | Satış 2.978,39 TL

: Alış 2.978,01 TL | Satış 2.978,39 TL Çeyrek Altın: Alış 4.852,00 TL | Satış 4.946,00 TL

Yarım Altın: Alış 9.703,00 TL | Satış 9.891,00 TL

Tam Altın: Alış 19.197,42 TL | Satış 19.574,46 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.383,00 TL | Satış 19.699,00 TL

Ata Altın: Alış 19.797,34 TL | Satış 20.294,99 TL

Ons Altın: Alış 2.627,86 Dolar | Satış 2.628,29 Dolar

Yatırımcılar dikkatli olmalı

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın temel nedenleri olarak küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmeleri işaret ediyor. Enflasyon endişeleri ve dolar kurundaki değişimler de altın fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında bulunuyor.

Yatırım tavsiyeleri

Analistler, altın yatırımcılarının piyasadaki hareketliliği yakından takip etmelerini ve ani fiyat değişimlerine karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor. Ayrıca uzun vadeli yatırım stratejilerinin, kısa vadeli dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olabileceği ifade ediliyor.