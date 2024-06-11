Altının ons fiyatı bugün saat 10:40 itibarıyla 2,303 dolardan işlem görüyor, dünkü kapanışa göre yüzde 0.29 düşüş yaşadı. Gram altın fiyatı ise yüzde 0.05 değer kaybetti. İşte güncel altın fiyatları:

Döviz kurları süper çarşambaya hazırlanıyor Döviz kurları süper çarşambaya hazırlanıyor

  • Gram altın

    • Alış: 2.400,29 TL
    • Satış: 2.400,65 TL

  • 22 Ayar Bilezik

    • Alış: 2.194,89 TL
    • Satış: 2.209,56 TL

  • Altın (ONS)

    • Alış: 2.302,95 USD
    • Satış: 2.303,27 USD

  • Cumhuriyet Altını

    • Alış: 15.527 TL
    • Satış: 15.778 TL

  • Yarım Altın

    • Alış: 7.824 TL
    • Satış: 7.913 TL

  • Çeyrek Altın

    • Alış: 3.899 TL
    • Satış: 3.960 TL

  • Reşat Altını

    • Alış: 15.559,47 TL
    • Satış: 15.810,95 TL
Kaynak: Haber Merkezi