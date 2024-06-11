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Altın ın ons fiyatı bugün saat 10:40 itibarıyla 2,303 dolardan işlem görüyor, dünkü kapanışa göre yüzde 0.29 düşüş yaşadı. Gram altın fiyatı ise yüzde 0.05 değer kaybetti. İşte güncel altın fiyatları:

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