Altının ons fiyatı bugün saat 10:40 itibarıyla 2,303 dolardan işlem görüyor, dünkü kapanışa göre yüzde 0.29 düşüş yaşadı. Gram altın fiyatı ise yüzde 0.05 değer kaybetti. İşte güncel altın fiyatları:
-
Gram altın
- Alış: 2.400,29 TL
- Satış: 2.400,65 TL
-
22 Ayar Bilezik
- Alış: 2.194,89 TL
- Satış: 2.209,56 TL
-
Altın (ONS)
- Alış: 2.302,95 USD
- Satış: 2.303,27 USD
-
Cumhuriyet Altını
- Alış: 15.527 TL
- Satış: 15.778 TL
-
Yarım Altın
- Alış: 7.824 TL
- Satış: 7.913 TL
-
Çeyrek Altın
- Alış: 3.899 TL
- Satış: 3.960 TL
-
Reşat Altını
- Alış: 15.559,47 TL
- Satış: 15.810,95 TL
Kaynak: Haber Merkezi