Bu gelişmelerle birlikte altın, iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Spot piyasada ons altın, haftanın başından bu yana yüzde 5 değer kaybederek sekiz ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşadı.

Altın piyasasında son durum

Altın piyasasında yaşanan bu dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli fırsatlar ve riskler barındırıyor. Fed’in faiz politikasındaki değişiklikler, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve piyasa beklentileri bu doğrultuda şekilleniyor.

Güncel fiyatlar ve piyasa beklentileri

Fed’in sıkılaşma yanlısı tutumundan uzaklaşması, altın fiyatlarının düşüşüne neden oldu. Ancak, ons altının yeniden yükselişe geçmesi, piyasalarda dikkat çekici bir hareketliliğe işaret ediyor. Gram ve çeyrek altındaki güncel fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde.

Güncel altın fiyatları

Ons Altın: Son işlemlerde yüzde 0.24 artışla 2 bin 334.42 dolara yükseldi. Şu anda ise 2 bin 330 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son işlemlerde yüzde 0.24 artışla 2 bin 334.42 dolara yükseldi. Şu anda ise 2 bin 330 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram Altın: Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın da değer kazandı ve 2 bin 420 liradan işlem görüyor.

Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın da değer kazandı ve 2 bin 420 liradan işlem görüyor. Çeyrek Altın: Çeyrek altın ise 3 bin 957 TL seviyesinde bulunuyor.