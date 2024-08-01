Her geçen gün dalgalanan altın fiyatları yatırımcıların ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Gram altın 2 bin 605,86 TL, çeyrek altın 4 bin 260,58 TL, ons altın ise 2 bin 445 dolardan işlem görüyor.

Gram altın

Alış: 2 bin 605,46 TL

Satış: 2 bin 605,86 TL

Çeyrek altın

Alış: 4 bin 168,74 TL

Satış: 4 bin 260,58 TL

Cumhuriyet altını

Alış-Satış: 16 bin 990,20 TL

Ons altın

Satış: 2 bin 445 dolar

Fiyat değişimleri

Ons altın: Düne göre yüzde 0,11 düşüşle 2 bin 445 dolardan işlem görüyor.

Gram altın: Düne göre yüzde 0,13 düşüşle 2 bin 605,86 TL'den işlem görüyor.

Gram altının aylık ve yıllık performansı

Ağustos ayı başlangıcı: 2 bin 605,86 TL (Değişim: yüzde 0,00)

Yılbaşına göre: bin 953,99 TL'den 2 bin 605,86 TL'ye (Değişim: yüzde 33,36)

Son bir yıla göre: bin 684,89 TL'den 2 bin 605,86 TL'ye (Değişim: yüzde 54,66)

Ons altının aylık ve yıllık performansı

Ağustos ayı başlangıcı: 2 bin 445 dolar (Değişim: -2,91 dolar, yüzde 0,12 düşüş)

Yılbaşına göre: 2 bin 41,49 dolardan 2 bin 445 senden (Değişim: yüzde 19,76)

Son bir yıla göre: bin 944,29 dolardan 2 bin 444,83 kendisinden (Değişim: yüzde 25,74)