Bugün, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarını etkileyebilecek önemli bir veri açıklanacak. Türkiye saati ile 15:30’da duyurulacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, yatırımcıların ve piyasaların merakla beklediği gelişmelerden biri. Enflasyonun manşet rakamının yüzde 2,9’dan 2,6’ya, çekirdek enflasyonun ise yüzde 3,2 olarak kalması öngörülüyor.

Fed’in faiz kararı üzerinde etkiler

ABD’nin enflasyon verileri, Fed’in faiz indirimi kararlarını doğrudan etkileyebilir. Mevcut durumda, yatırımcılar Fed’in faiz bandını bu ay çeyrek baz puan düşürmesine yüzde 67 ihtimal verirken, 50 baz puan artış ihtimalini ise yüzde 33 olarak fiyatlıyor. Analistler, eğer fiyat artış hızında yavaşlama devam ederse, Fed’in faiz indirim döngüsünün hızlanabileceğini belirtiyor. Bu durumda, istihdam odaklı yaklaşım ön plana çıkabilir ve enflasyon endişeleri geçici olarak geride kalabilir.

Piyasalarda son durum ne?

Global piyasalarda risk iştahı bu sabah negatif yönde. ABD vadelileri yüzde 0,4-0,6 arasında değer kaybetmişken, Asya piyasaları da düşüşte. Hong Kong yüzde 1,4, Japonya yüzde 1,0 ve Çin yüzde 0,9 civarında negatif hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,63, Dolar Endeksi 101,4 seviyesinde ve ons altın ise 2.517 USD civarında işlem görüyor.

Yurt içi altın fiyatları

Yurt içinde altın fiyatları, bu sabah itibarıyla şu seviyelerde işlem görmekte:

Gram Altın: 2.763 TL

2.763 TL Çeyrek Altın: 4.652 TL

4.652 TL Cumhuriyet Altını: 19.256 TL

Döviz kurları

Döviz kurları da günün erken saatlerinde şu seviyelerde:

Dolar: 34,06 TL

34,06 TL Euro: 37,62 TL