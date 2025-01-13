Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekti. Gram altın fiyatı tarihi zirvelere yaklaşırken, ons altındaki değişimler piyasaları etkiliyor. İslam Memiş, çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisine işaret ederek kritik değerlendirmelerde bulundu.

“Çarşamba sonrası düşüş bekliyoruz”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN Türk’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son iki haftadır piyasaların hareketli olduğunu görüyoruz. Özellikle ABD’den gelen veriler piyasaları etkiliyor ve dalgalı bir seyri var. Son iki haftadır yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Şu an haftaya yükseliş eğilimi ile başladı. Şu an gram altın 3078 lira, ons altın 2685 dolar seviyesinde. Bu hafta hem veri açısından hem de ABD’deki raporlar açısından önemli bir hafta.

Çarşamba günü ABD’de enflasyon verisi açıklanacak. Küresel piyasalar için çok önemli. Bu haftayı çarşamba gününden önce ve sonra olarak ikiye ayırıyoruz.

Çarşamba gününe kadar altında fiyatlarındaki bu güçlü duruş, çarşamba gününden sonra seyrini aşağı yönlü olarak trende bırakabilir. Yani Çarşamba gününden sonra altında bir düşüş bekliyoruz. Ons altın her ne kadar 2680-2690 aralığında oyalansa da, 2600 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme gözlemliyor, bekliyoruz.

"Nakite ihtiyacı olan hemen bozsun"

Gram altın tarafında 3000-3080 aralığını takip ediyoruz. Muhtemelen kısa vadede bir geri çekilme görebiliriz. Ancak yatırımcılar şunu yakından takip etmesi lazım; Ons altın ve gram altın ayrı yönlerde hareket edecek. Ons altın tarafında gördüğümüz bu düşüş trendi, gram altına çok yansımayabilir. Burada bir yanılgı olmasın.

Özellikle altın alacak vatandaşlarımız çarşamba gününden sonra ya da önümüzdeki haftayı işaret ediyoruz. Ancak elinde altın bulup, nakit ihtiyacı olan çarşamba gününe kadar bozmalarını söyleyebiliriz.

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Tekrar aşağı yönlü bir trend bekliyoruz. Yıl içinde orta ve uzun vadeli trende baktığımız zaman yine yükseliş beklentimiz devam ediyor. Haftalık fiyatlar ve uzun vadeli fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Orta-uzun vadede bu yıl ile alakalı hem jeopolitik hem de küresel ekonomiye dair belirsizlikler yine altın fiyatlarını yükseltir. Bu yıl ons altını 3000 dolar, gram altını 4 bin lira seviyesinin altında bekliyoruz."