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İşte, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum...

Son beş hafta boyunca artan altın fiyatları , 2 Şubat 2025 itibarıyla yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. ABD eski Başkanı Donald Trump 'ın gümrük vergisi tehditleriyle artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımış durumda. Peki, 2 Şubat 2025'te Kapalıçarşı'daki anlık altın fiyatları ne kadar?

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