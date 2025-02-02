Son beş hafta boyunca artan altın fiyatları, 2 Şubat 2025 itibarıyla yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleriyle artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımış durumda. Peki, 2 Şubat 2025'te Kapalıçarşı'daki anlık altın fiyatları ne kadar?

İşte, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum...

21 Ocak Canlı Altın Fiyatları

Güncel altın fiyatları (2 Şubat 2025)

  • Gram Altın
    Alış: 3.224 TL
    Satış: 3.224 TL

  • Çeyrek Altın
    Alış: 5.222 TL
    Satış: 5.266 TL

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  • Yarım Altın
    Alış: 10.445 TL
    Satış: 10.533 TL

  • Tam Altın
    Alış: 20.826 TL
    Satış: 20.979 TL

  • Ons Altın
    Alış: 2.801 Dolar
    Satış: 2.801 Dolar

  • 22 Ayar Bilezik
    Alış: 2.915 TL
    Satış: 3.073 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ