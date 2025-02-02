Son beş hafta boyunca artan altın fiyatları, 2 Şubat 2025 itibarıyla yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleriyle artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımış durumda. Peki, 2 Şubat 2025'te Kapalıçarşı'daki anlık altın fiyatları ne kadar?
İşte, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum...
Güncel altın fiyatları (2 Şubat 2025)
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Gram Altın
Alış: 3.224 TL
Satış: 3.224 TL
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Çeyrek Altın
Alış: 5.222 TL
Satış: 5.266 TL
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Yarım Altın
Alış: 10.445 TL
Satış: 10.533 TL
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Tam Altın
Alış: 20.826 TL
Satış: 20.979 TL
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Ons Altın
Alış: 2.801 Dolar
Satış: 2.801 Dolar
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22 Ayar Bilezik
Alış: 2.915 TL
Satış: 3.073 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ