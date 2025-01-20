Altın fiyatları, 20 Ocak 2025 itibarıyla rekor seviyelere yaklaşarak haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Gram altın, 3095 TL'den işlem görürken, geçtiğimiz hafta görülen 3106 TL zirvesinin ardından yatırımcıların dikkatleri, ons altındaki hareketlere çevrilmiş durumda.

Kapalıçarşı'daki kuyumcularda gram altın, 3075-3115 TL aralığında işlem görürken, çeyrek altın 5080 TL, yarım altın ise 10 bin 160 TL'den alıcı buluyor. Tam altın ise 20 bin 240 TL'den satılıyor.

Ons altın için kritik seviyeler: 2720 dolar üstü kapanış bekleniyor

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı, 2705 dolardan haftaya başlıyor. Ancak uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükseliş için 2720 dolar seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğuna dikkat çekiyor. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Ons altın için 2720 dolar önemli bir eşik. Bu seviyenin üzerinde iki günlük kapanış yapılması, 2750 dolara kadar yükselme ihtimalini güçlendirebilir” dedi.

Altın yatırımcıları için gözler Trump’ın açıklamalarında

Bu hafta, ABD’de başkanlık görevini devralacak Donald Trump’ın vereceği açıklamalar, altın fiyatlarının seyri üzerinde etkili olabilir. Eryılmaz, “Trump’tan daha ılımlı açıklamalar gelirse, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde düşüş yaşanabilir. Bu da altın fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Ancak, altın hala güçlü bir güvenli liman olarak öne çıkabilir” dedi.

Uzmanlar, kısa vadeli yatırımcılar için 2620 dolar seviyesinin önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Eryılmaz, “Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için 2590-2620 dolar aralığı alım için uygun seviyeler olabilir” ifadelerini kullandı.