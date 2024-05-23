Gram altın, tarihi zirvesinden sonra bugün yüzde 0,88'lik bir düşüşle 2.440 TL'den işlem görüyor. Sabah saatlerinde başlayan düşüş, saat 11:08 itibarıyla devam etti. Aynı zamanda, altının ONS fiyatı da yüzde 0,91'lik kayıpla 2.357,28 dolara geriledi.
Diğer altın türlerinde de düşüş
- Çeyrek Altın: Yüzde 1,01'lik değer kaybıyla 4.019 TL seviyesinde.
- 22 Ayar Bilezik: Alış 2.224,32 TL, satış 2.244,77 TL.
- Cumhuriyet Altını: Alış 15.743 TL, satış 16.017 TL.
- Yarım Altın: Alış 7.890 TL, satış 8.040 TL.
- Reşat Altını: Alış 15.775,47 TL, satış 16.049,95 TL.
- Kulplu Reşat Altını: Alış 15.777,69 TL, satış 16.052,20 TL.
Piyasalar dalgalanıyor
Altın piyasasındaki bu sert düşüş, yatırımcıları tedirgin etti. Özellikle gram altının hızla değer kaybetmesi, piyasalarda endişe yarattı. Altının yeniden yükselip yükselmeyeceği merak konusu.
Kaynak: Haber Merkezi