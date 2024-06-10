Ons altın 2.298 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.397 TL seviyesinde. Çeyrek altın, yarım altın ve diğer altın türlerinde ise son durum ne? İşte detaylar...

Gram altın fiyatları

Gram altın, bir önceki kapanışını 2.382 TL’den yapmasının ardından, bugün saat 07:20 itibarıyla 2.397 TL’den işlem görüyor.

Alış: 2.397,36 TL

2.397,36 TL Satış: 2.397,76 TL

Ons altın fiyatları

Ons altın fiyatları ise şu an 2.298 dolardan işlem görüyor.

Alış: 2.298,66 $

2.298,66 $ Satış: 2.299,06 $

Çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatı, bir önceki kapanışını 3.895 TL’den tamamladıktan sonra, bugün 3.920 TL’den alıcı buluyor.

Alış: 3.835,77 TL

3.835,77 TL Satış: 3.920,34 TL

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını fiyatları da güncel olarak şu şekilde:

Alış: 15.343,08 TL

15.343,08 TL Satış: 15.633,41 TL

Yarım altın fiyatları

Yarım altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Alış: 7.647,57 TL

7.647,57 TL Satış: 7.840,69 TL

Ziynet altın fiyatları

Ziynet altın fiyatları şu anki piyasa verilerine göre:

Alış: 15.343,08 TL

15.343,08 TL Satış: 15.633,41 TL

Ata altın fiyatları

Ata altın fiyatları da güncel olarak şu seviyelerde:

Alış: 15.888,36 TL

15.888,36 TL Satış: 16.289,52 TL

14 ayar bilezik gramı fiyatı

14 ayar bilezik gramı da altın fiyatlarındaki dalgalanmadan etkileniyor.

Alış: 1.290,42 TL

1.290,42 TL Satış: 1.704,01 TL

22 ayar bilezik gramı fiyatı

22 ayar bilezik gramı fiyatı da yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Alış: 2.192,44 TL

2.192,44 TL Satış: 2.315,48 TL