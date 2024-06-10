Ons altın 2.298 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.397 TL seviyesinde. Çeyrek altın, yarım altın ve diğer altın türlerinde ise son durum ne? İşte detaylar...
Gram altın fiyatları
Gram altın, bir önceki kapanışını 2.382 TL’den yapmasının ardından, bugün saat 07:20 itibarıyla 2.397 TL’den işlem görüyor.
- Alış: 2.397,36 TL
- Satış: 2.397,76 TL
Ons altın fiyatları
Ons altın fiyatları ise şu an 2.298 dolardan işlem görüyor.
- Alış: 2.298,66 $
- Satış: 2.299,06 $
Çeyrek altın fiyatları
Çeyrek altın fiyatı, bir önceki kapanışını 3.895 TL’den tamamladıktan sonra, bugün 3.920 TL’den alıcı buluyor.
- Alış: 3.835,77 TL
- Satış: 3.920,34 TL
Cumhuriyet altını
Cumhuriyet altını fiyatları da güncel olarak şu şekilde:
- Alış: 15.343,08 TL
- Satış: 15.633,41 TL
Yarım altın fiyatları
Yarım altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
- Alış: 7.647,57 TL
- Satış: 7.840,69 TL
Ziynet altın fiyatları
Ziynet altın fiyatları şu anki piyasa verilerine göre:
- Alış: 15.343,08 TL
- Satış: 15.633,41 TL
Ata altın fiyatları
Ata altın fiyatları da güncel olarak şu seviyelerde:
- Alış: 15.888,36 TL
- Satış: 16.289,52 TL
14 ayar bilezik gramı fiyatı
14 ayar bilezik gramı da altın fiyatlarındaki dalgalanmadan etkileniyor.
- Alış: 1.290,42 TL
- Satış: 1.704,01 TL
22 ayar bilezik gramı fiyatı
22 ayar bilezik gramı fiyatı da yatırımcıların ilgisini çekiyor.
- Alış: 2.192,44 TL
- Satış: 2.315,48 TL