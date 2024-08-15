Gram altın, 2.654,99 TL'den işlem görerek güne başladı. Altının ons fiyatı ise 2,456 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları, düne göre yüzde 0.37 oranında bir artış gösterdi.
Güncel altın fiyatları
Serbest piyasada, saat 10:00 itibariyle güncel altın fiyatları şu şekilde:
- Gram Altın: Alış 2.654,76 TL, satış 2.654,99 TL.
- Çeyrek Altın: Alış 4.247,61 TL, satış 4.340,91 TL.
- Cumhuriyet Altını: Alış 16.990 TL, satış 17.311 TL.
- Ons Altın: 2.455,54 dolar alış ve 2.455,88 dolar satış fiyatlarıyla işlem görüyor.
Gram ve ons altının aylık-yıllık performansı
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Gram Altın: Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın 56,67 TL artarak yüzde 2,18 değer kazandı. Yılbaşındaki 1,953.99 TL seviyesine göre ise 701,0 TL artışla yüzde 35,88 oranında bir değer kazancı yaşandı. Son bir yılda gram altın, 1,654.26 TL’den 2,654.99 TL’ye yükselerek yüzde 60,49 oranında değer kazandı.
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Ons Altın: Ons altın, Ağustos ayının ilk gününe göre 9,38 dolar artarak yüzde 0,38 değer kazandı. Yılbaşındaki 2,041.49 dolar seviyesine göre 414,15 dolar artışla yüzde 20,29 oranında bir değer kazancı yaşandı. Ancak son bir yılda ons altın, 19,020.00 dolardan 2,455.64 dolara düşerek büyük bir değer kaybı yaşadı.