Gram Altın: Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın 56,67 TL artarak yüzde 2,18 değer kazandı. Yılbaşındaki 1,953.99 TL seviyesine göre ise 701,0 TL artışla yüzde 35,88 oranında bir değer kazancı yaşandı. Son bir yılda gram altın, 1,654.26 TL’den 2,654.99 TL’ye yükselerek yüzde 60,49 oranında değer kazandı.

Ons Altın: Ons altın, Ağustos ayının ilk gününe göre 9,38 dolar artarak yüzde 0,38 değer kazandı. Yılbaşındaki 2,041.49 dolar seviyesine göre 414,15 dolar artışla yüzde 20,29 oranında bir değer kazancı yaşandı. Ancak son bir yılda ons altın, 19,020.00 dolardan 2,455.64 dolara düşerek büyük bir değer kaybı yaşadı.