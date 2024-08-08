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En çok kazandıran yatırım araçları hangisi?

En çok kazandıran yatırım araçları hangisi?

Gözde yatırım araçlarından altın, serbest piyasada hareketlilik göstermeye devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2.398 dolardan işlem görüyor, düne göre değişim oranı %0,62. Güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0,75 artış gösterdi.

Serbest piyasada altın fiyatları şu şekildedir:

Çeyrek altın ise 4.131,27 TL’den alınırken, 4.222,39 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 16.837,89 TL’den işlem görüyor .

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