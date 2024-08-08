Çeyrek altın ise 4.131,27 TL’den alınırken, 4.222,39 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 16.837,89 TL’den işlem görüyor.
Güncel altın fiyatları (8 Ağustos 2024 Perşembe)
Serbest piyasada altın fiyatları şu şekildedir:
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- Alış: 2.582,05 TL
- Satış: 2.582,50 TL
- Değişim: %0,75 (Saat 09:44 itibariyle)
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Çeyrek Altın
- Alış: 4.131,27 TL
- Satış: 4.222,39 TL
- Değişim: %0,75 (Saat 09:44 itibariyle)
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Cumhuriyet Altını
- Alış: 16.525 TL
- Satış: 16.838 TL
- Değişim: %0,75 (Saat 09:44 itibariyle)
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Altın/Ond
- Alış: 2.393,21 USD
- Satış: 2.393,63 USD
- Değişim: %0,62 (Saat 09:59 itibariyle)
Altın piyasalarında hareketlilik
Gözde yatırım araçlarından altın, serbest piyasada hareketlilik göstermeye devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2.398 dolardan işlem görüyor, düne göre değişim oranı %0,62. Güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0,75 artış gösterdi.
Gram altının aylık ve yıllık performansı
- Aylık Performans: Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın -15,82 TL düşerek yüzde -0,61 değer kaybetti.
- Yıllık Performans: Yılbaşı başlangıç değerine (1.953,99 TL) göre gram altın 628,5 TL artarak yüzde 32,17 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre ise; 1.670,01 TL’den 2.582,50 TL’ye yükselerek yüzde 54,64 değer kazancı yaşadı.
Ons altının aylık ve yıllık performansı
- Aylık Performans: Ons altın bu ayın ilk gününe göre (-48,47 USD) yüzde -1,98 değer kaybetti.
- Yıllık Performans: 2.041,49 USD olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 356,30 USD artarak yüzde 17,45 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre ons altın; 1.925,24 USD’den 2.397,79 USD’ye yükselerek 472,55 USD (yüzde 24,54) değer kazancı yaşadı.
Kaynak: HABER MERKEZİ