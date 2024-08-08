Çeyrek altın ise 4.131,27 TL’den alınırken, 4.222,39 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 16.837,89 TL’den işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları (8 Ağustos 2024 Perşembe)

Serbest piyasada altın fiyatları şu şekildedir:

  • Gram Altın

    • Alış: 2.582,05 TL
    • Satış: 2.582,50 TL
    • Değişim: %0,75 (Saat 09:44 itibariyle)

  • Çeyrek Altın

    • Alış: 4.131,27 TL
    • Satış: 4.222,39 TL
    • Değişim: %0,75 (Saat 09:44 itibariyle)

  • Cumhuriyet Altını

    • Alış: 16.525 TL
    • Satış: 16.838 TL
    • Değişim: %0,75 (Saat 09:44 itibariyle)

  • Altın/Ond

    • Alış: 2.393,21 USD
    • Satış: 2.393,63 USD
    • Değişim: %0,62 (Saat 09:59 itibariyle)

Altın piyasalarında hareketlilik

Gözde yatırım araçlarından altın, serbest piyasada hareketlilik göstermeye devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2.398 dolardan işlem görüyor, düne göre değişim oranı %0,62. Güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0,75 artış gösterdi.

En çok kazandıran yatırım araçları hangisi? En çok kazandıran yatırım araçları hangisi?

Gram altının aylık ve yıllık performansı

  • Aylık Performans: Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın -15,82 TL düşerek yüzde -0,61 değer kaybetti.
  • Yıllık Performans: Yılbaşı başlangıç değerine (1.953,99 TL) göre gram altın 628,5 TL artarak yüzde 32,17 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre ise; 1.670,01 TL’den 2.582,50 TL’ye yükselerek yüzde 54,64 değer kazancı yaşadı.

Ons altının aylık ve yıllık performansı

  • Aylık Performans: Ons altın bu ayın ilk gününe göre (-48,47 USD) yüzde -1,98 değer kaybetti.
  • Yıllık Performans: 2.041,49 USD olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 356,30 USD artarak yüzde 17,45 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre ons altın; 1.925,24 USD’den 2.397,79 USD’ye yükselerek 472,55 USD (yüzde 24,54) değer kazancı yaşadı.
Kaynak: HABER MERKEZİ