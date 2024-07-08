Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 8 Temmuz altın fiyatları...

Küresel piyasalarda merkez bankalarının hamlelerine odaklanılırken, parasal sıkılaşma yerini parasal gevşemeye bırakmaya hazırlanıyor. ABD tarafında faiz indirimi beklentileri artarken, Fed yetkilileri verilerin devamlılığına dikkat çekiyor.

Güncel altın fiyatları (8 Temmuz 2024)

Ons altın, güne 2.391 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2.380 dolar, en yüksek 2.391 dolar seviyelerini gördü. Şu anda 2.381 dolardan işlem görüyor.

Gram altın, güne 2.511 TL'den başladı. Gün içinde en düşük 2.495 TL, en yüksek 2.512 TL seviyelerini gördü. Şu anda 2.501 TL'den alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 2.498 TL'den alınırken, 2.511 TL'den satılıyor.

Çeyrek ve yarım altın fiyatları

Çeyrek Altın: Fiyatı 4.018 TL civarında.

Yarım Altın: Fiyatı 8.036 TL civarında.

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, yatırımcılar merkez bankalarının politikalarını yakından takip ediyor.