Bugün itibarıyla Türkiye'deki altın piyasasında gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını gibi popüler yatırım araçlarının güncel fiyatları şu şekilde:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.791,00 TL

2.791,00 TL Satış: 2.794,35 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.465,60 TL

4.465,60 TL Satış: 4.568,77 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.903,30 TL

8.903,30 TL Satış: 9.137,54 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 18.502,00 TL

18.502,00 TL Satış: 18.781,00 TL

Gremse altın fiyatı

Alış: 44.656,05 TL

44.656,05 TL Satış: 45.687,69 TL

Ata altın fiyatı

Alış: 18.420,62 TL

18.420,62 TL Satış: 18.889,83 TL

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.862,42 TL

17.862,42 TL Satış: 18.219,19 TL

22 ayar bilezik gram/TL

Alış: 2.545,39 TL

2.545,39 TL Satış: 2.548,45 TL

Gram altın ve çeyrek altın nedir?

Gram Altın: Altının 1 gram ağırlığındaki saf halidir. Genellikle 22 ayar veya 24 ayar olarak piyasada bulunur. Çeşitli gramajlarda satışa sunulan gram altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biridir. 1 gr, 2,5 gr, 5 gr gibi çeşitli seçenekleri bulunmaktadır.

Çeyrek Altın: Türkiye’de en yaygın yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın, 22 ayar olup 1.75 gram ağırlığındadır. Düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen bu altın, yatırım için de popüler bir seçenek olmaya devam etmektedir.