ABD'de açıklanan enflasyon verisiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Enflasyonun aylık yüzde -0,1 ve yıllık yüzde 3 olarak açıklanması, Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmeler altın talebini artırarak, fiyatların tarihi yüksek seviyelere ulaşmasına neden oldu.

Ons altın ve gram altın fiyatları

Altının ons fiyatı güne 2.415 dolardan başladı ve saat 10:45 itibarıyla 2.404 dolara geriledi. Gram altın ise 2.549 liradan başladığı günü 2.561 liraya çıkarak tarihi yüksek seviyeyi gördü. Şu sıralar 2.550 liradan işlem görüyor.

Altın piyasasında güncel fiyatlar

Gram Altın: Alış: 2.551,17 TL - Satış: 2.551,48 TL

Alış: 2.551,17 TL - Satış: 2.551,48 TL 22 Ayar Bilezik: Alış: 2.304,85 TL - Satış: 2.329,83 TL

Alış: 2.304,85 TL - Satış: 2.329,83 TL Altın (ONS): Alış: 2.404,12 USD - Satış: 2.404,39 USD

Alış: 2.404,12 USD - Satış: 2.404,39 USD Cumhuriyet Altını: Alış: 16.452 TL - Satış: 16.630 TL

Alış: 16.452 TL - Satış: 16.630 TL Yarım Altın: Alış: 8.239 TL - Satış: 8.341 TL

Alış: 8.239 TL - Satış: 8.341 TL Çeyrek Altın: Alış: 4.108 TL - Satış: 4.175 TL

Alış: 4.108 TL - Satış: 4.175 TL Reşat Altını: Alış: 16.484,47 TL - Satış: 16.662,95 TL

Fed'in faiz indirimi beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasını bekliyor. Açıklanan veriler, faiz indirimi beklentilerini artırarak altın talebini ve dolayısıyla fiyatlarını yükseltti.