Altın piyasası 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Gram altın 3 bin lira seviyesini geçerken, çeyrek ve yarım altında da yükseliş sürüyor. İşte 3 Ocak 2025 tarihli altın fiyatları...
3 Ocak 2025 güncel altın fiyatları
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Gram Altın
- Alış: 3.029,99 TL
- Satış: 3.030,35 TL
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Çeyrek Altın
- Alış: 4.915,00 TL
- Satış: 5.031,00 TL
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Yarım Altın
- Alış: 9.860,00 TL
- Satış: 10.062,00 TL
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Cumhuriyet Altını
- Alış: 19.658,00 TL
- Satış: 20.046,00 TL
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Altın/Ons Fiyatı
- Alış: 2.661,78 $
- Satış: 2.662,07 $
Altın piyasasında neler oluyor?
Yeni yıl ile birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Altın piyasasında, standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 39 bin lira, en yüksek 3 milyon 44 bin lira seviyelerini gördü ve yüzde 0,6 oranında artışla 3 milyon 44 bin liradan kapandı.
Serbest piyasada gram altın 3.030,35 TL, çeyrek altın 5.031,00 TL seviyesinden işlem görerek yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ