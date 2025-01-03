Altın piyasası 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Gram altın 3 bin lira seviyesini geçerken, çeyrek ve yarım altında da yükseliş sürüyor. İşte 3 Ocak 2025 tarihli altın fiyatları...

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3 Ocak 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında neler oluyor?

Yeni yıl ile birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Altın piyasasında, standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 39 bin lira, en yüksek 3 milyon 44 bin lira seviyelerini gördü ve yüzde 0,6 oranında artışla 3 milyon 44 bin liradan kapandı.

Serbest piyasada gram altın 3.030,35 TL, çeyrek altın 5.031,00 TL seviyesinden işlem görerek yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ