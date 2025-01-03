Altın piyasası 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Gram altın 3 bin lira seviyesini geçerken, çeyrek ve yarım altında da yükseliş sürüyor. İşte 3 Ocak 2025 tarihli altın fiyatları...

3 Ocak 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın Alış: 3.029,99 TL Satış: 3.030,35 TL

Çeyrek Altın Alış: 4.915,00 TL Satış: 5.031,00 TL

Yarım Altın Alış: 9.860,00 TL Satış: 10.062,00 TL

Cumhuriyet Altını Alış: 19.658,00 TL Satış: 20.046,00 TL

Altın/Ons Fiyatı Kentsel dönüşüm kira desteği 2025'te yükseldi: İşte il il yeni yardım miktarları! Alış: 2.661,78 $ Satış: 2.662,07 $



Altın piyasasında neler oluyor?

Yeni yıl ile birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Altın piyasasında, standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 39 bin lira, en yüksek 3 milyon 44 bin lira seviyelerini gördü ve yüzde 0,6 oranında artışla 3 milyon 44 bin liradan kapandı.

Serbest piyasada gram altın 3.030,35 TL, çeyrek altın 5.031,00 TL seviyesinden işlem görerek yatırımcıların dikkatini çekiyor.