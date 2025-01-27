ABD’de Donald Trump’ın ikinci kez başkanlık görevine başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta ardı ardına rekor kıran altın fiyatları, yeni haftaya da yükselişle giriş yaptı. Serbest piyasada gram altın 3.179,05 TL’den, çeyrek altın ise 5.216,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatlarında son durum
Altın yatırımı yapan ve gün içinde alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. 27 Ocak 2025 itibarıyla serbest piyasada altın fiyatlarının alış-satış rakamları şu şekilde:
Gram altın
- Alış: 3.178,67 TL
- Satış: 3.179,05 TL
Çeyrek altın
- Alış: 5.169,00 TL
- Satış: 5.216,00 TL
Yarım altın
- Alış: 10.338,00 TL
- Satış: 10.431,00 TL
Cumhuriyet altını
- Alış: 20.612,00 TL
- Satış: 20.775,00 TL
Altın/Ons fiyatı
- Alış: 2.770,79 USD
- Satış: 2.771,18 USD
Kaynak: HABER MERKEZİ