Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimaline dair beklentilerle rekor seviyelerde seyrediyor. Ons altın 3547 doların üzerinde işlem görürken, gram altın da 4679 liradan alıcı buluyor.

Fed’in faiz indirimi beklentisi

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın temkinli açıklamalarını, faiz indirimi ihtimalinin güçlendiği şeklinde yorumladı. Piyasalarda bu ay bir faiz indirimi ihtimali öne çıkarken, gözler Cuma günü açıklanacak kritik ABD istihdam raporuna çevrildi.

Siyasi ve ekonomik riskler altına destek sağlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve gümrük vergileri konusundaki belirsizlikler, altına olan talebi artırıyor. Trump’ın, federal mahkemenin gümrük vergilerini yasadışı ilan eden kararına karşı Yüksek Mahkeme’den hızlandırılmış bir karar talep edeceğini açıklaması dikkat çekti.

Dolar ve hisse senedi baskısı

ABD dolarından uzaklaşma eğilimi, bütçe endişeleri ve hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalar, güvenli liman arayışındaki yatırımcıları altına yönlendirdi.

Güncel altın fiyatları

Ons altın: 3536 dolar

Gram altın: 4679 lira

Cumhuriyet altını: 31.153 lira

Çeyrek altın: 7.572 lira