Bunlar da ilginizi çekebilir

Ege ekonomik hedefler için birleşti!

Ege ekonomik hedefler için birleşti!

24 Aralık sabahı gram altın fiyatı yüzde 0,49’luk artışla yeniden yükselişe geçti. Gün içinde altın fiyatları nın seyrine ilişkin belirsizlik devam ederken, yatırımcılar altın piyasasındaki hareketliliği yakından takip ediyor.

Altın piyasası, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından yaşanan küresel düşüşle sert bir gerileme yaşamış, Türkiye’de gram altın fiyatı dün 2.954 TL seviyesine kadar inmişti. Ancak toparlanma sinyalleriyle yeni haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü bir ivme görüldü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.