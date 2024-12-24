Altın piyasası, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından yaşanan küresel düşüşle sert bir gerileme yaşamış, Türkiye’de gram altın fiyatı dün 2.954 TL seviyesine kadar inmişti. Ancak toparlanma sinyalleriyle yeni haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü bir ivme görüldü.
24 Aralık sabahı gram altın fiyatı yüzde 0,49’luk artışla yeniden yükselişe geçti. Gün içinde altın fiyatlarının seyrine ilişkin belirsizlik devam ederken, yatırımcılar altın piyasasındaki hareketliliği yakından takip ediyor.
24 Aralık 2024 güncel altın fiyatları:
Gram altın
- Alış: 2.968,53 TL
- Satış: 2.968,92 TL
Çeyrek altın
- Alış: 4.839,00 TL
- Satış: 4.946,00 TL
Yarım altın
- Alış: 9.710,00 TL
- Satış: 9.893,00 TL
Cumhuriyet altını
- Alış: 19.387,00 TL
- Satış: 19.708,00 TL
Altın/Ons fiyatı
- Alış: 2.620,13 USD
- Satış: 2.620,50 USD
Kaynak: HABER MERKEZİ