Değerli metal, ABD'de cuma günü açıklanan ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin bir önceki aya göre ivme kaybetmesine rağmen yükseliş eğilimi gösterememişti. PCE fiyat endeksindeki ivme kaybı, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağına dair beklentileri kuvvetlendirdi.

Piyasa beklentileri ve Merkez Bankası liderlerinin konuşmaları

Bu hafta merkez bankası liderleri, Avrupa Merkez Bankası’nın Jackson Hole’u olarak görülen Portekiz’in Sintra kentindeki zirvede konuşacaklar. Önemli ECB üyelerinin yanı sıra, Fed Başkanı Jerome Powell salı günü, New York Fed Başkanı John Williams çarşamba günü Sintra zirvesinde konuşacak. Ayrıca, İngiltere genel seçimleri perşembe günü düzenlenecek. Tahvil yatırımcılarının gözü ise cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “En son ABD enflasyon verileri yatırımcıların zihninde tazeliğini koruyor, veriler beklentilere uygun geldi ve genel olarak Fed'in eylül ayında başlayacak gevşeme sürecine yönelik mevcut piyasa oranı beklentilerini çok az etkiledi. 2 bin 280 dolar seviyesinin savunulamaması, altın fiyatlarının bir sonraki aşamada 2 bin 200 dolara yönelmesinin önünü açabilir” dedi.

Altın piyasasında son durum

Bugün sabah saatlerinde altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,24 gerileyerek 2 bin 322 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın 2 bin 442 TL seviyesinden, çeyrek altın 3 bin 995 TL seviyesinden, Cumhuriyet altını ise 15 bin 920 TL'den alıcı buldu.

Yatırımcıların beklentileri

Altın fiyatlarının düşüş eğilimi, yatırımcıların Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerinden etkileniyor. Bu hafta merkez bankası liderlerinin yapacağı açıklamalar ve ABD tarım dışı istihdam verileri, altın fiyatlarının yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Özellikle yatırımcıların, altının 2 bin 280 dolar seviyesinin altına düşüp düşmeyeceğini ve ardından 2 bin 200 dolar seviyesine doğru bir hareket olup olmayacağını yakından takip etmeleri bekleniyor.