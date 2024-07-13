Bu yıl 36’ıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisi Özbekistan ekibi oldu. Dünyanın 23 farklı ülkesinden ekiplerin 5 gündür şampiyonluk için kıyasıya yarıştığı 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın kazananı Özbekistan ekibi olurken ikincisi Türkmenistan üçüncüsü ise Bulgaristan oldu.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bu yıl 36’ıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisi Özbekistan ekibi oldu. Dünyanın 23 farklı ülkesinden ekiplerin 5 gündür şampiyonluk için kıyasıya yarıştığı 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın kazananı Özbekistan ekibi olurken ikincisi Türkmenistan üçüncüsü ise Bulgaristan oldu.

ALTIN KARAGÖZ İÇİN TER DÖKTÜLER

Bursa’da 5 gün boyunca hem Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hem de şehrin dört bir yanında en güzel gösterilerini Bursalılar için sergileyen dansçılar, aynı zamanda dünyaya barış mesajları verdiler. Yarışmanın son akşamında 720 dansçı, en güzel koreografilerini, kültürlerine özgü kostümleriyle, jürinin ve izleyenlerin beğenisine sundu. Tüm ülkelerin 5’er dakikalık şovlarla jürinin karşısında ter döktüğü yarışmanın kazananı ise Özbekistan ekibi oldu.

Özbek ekip şampiyonluklarını neşeyle kutladı.