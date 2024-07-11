Bursa’da bu yıl 36’ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na katılan yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinden bir kısmı Mudanya’daki gösterileriyle yarışmanın coşkusunu ilçeye yaydı.BURSA (İGFA) - 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında Bursa’da bulunan Uruguay, Sırbistan ve Tayland ülkeleri ile belediyenin halk dansları ekiplerinin gösterilerine Mudanya Mütareke Meydanı ev sahipliği yaptı.

Renkli ve coşkulu halk danslarını Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da izleyenler arasındaydı.

Farklı kültürleri ve müzikleri tanıma şansı yakalayan Mudanyalılar, gösterilerde sadece dans ve müziklerin değil, dostluğun ve kardeşliğin de pekiştiği akşama tanıklık etti. Gösteriler sonunda Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sahne alan ekipleri tebrik ederken, yarışmanın kültürler arası bağları güçlendirmesine de olanak sağladığını söyledi. Dalgıç, Mudanyalı vatandaşlara da gösterdikleri konukseverlikten ötürü teşekkür etti.

