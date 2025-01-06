Bu yıl 82’ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. 1944 yılından bu yana verilen ödüller, Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından sahiplerine takdim ediliyor. Altın Küre, genellikle Oscar’ın habercisi olarak görülüyor. Törende, bolca sürpriz yaşandı, ancak gecenin en dikkat çeken ismi Demi Moore oldu.

Demi Moore kariyerinde ilk kez ödül kazandı

Altın Küre 2025'te önemli bir kilometre taşına imza atan Demi Moore, The Substance (Cevher) filmi ile En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu, Moore'un kariyerindeki ilk oyunculuk ödülüydü. Törende duygusal bir konuşma yapan Moore, “45 yıldır bu işi yapıyorum ve bu ödül, hayatımda kazandığım ilk oyunculuk ödülü” diyerek izleyenleri etkiledi.

Emilia Pérez gecenin en çok aday gösterilen filmi oldu

Altın Küre 2025’in en çok dikkat çeken filmi ise Emilia Pérez oldu. 10 adaylıkla geceye damgasını vuran film, En İyi İngilizce Olmayan Film ödülünü kazandı. Ayrıca, Zoe Saldana En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü alarak büyük bir başarıya imza attı. Saldana ödülünü alırken, “Bunun bir yarışma olduğunu biliyorum, ama hepimizin burada birbirimizi kutlamak için olması çok güzel. Bu ödül için minnettarım” şeklinde konuştu.

Shogun’dan 4 ödül: Dizi alanında zafer

Shogun dizisi de 4 ödül alarak geceye damgasını vurdu. Hem sinema hem de televizyon kategorilerinde büyük başarılar elde eden yapımlar, Altın Küre’de ödülleri topladı.