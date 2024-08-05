Paris Olimpiyat Köyü'nde yaşanan sıcaklık ve gürültü sorunları, İtalyan yüzücü Thomas Ceccon'un ilginç bir karara imza atmasına neden oldu. 23 yaşındaki altın madalyalı sporcu, klimasız odasında dayanılmaz hale gelen sıcaktan ve gürültüden bunalınca, geceyi bir parkta geçirmeye karar verdi.

Thomas Ceccon'un olimpiyat deneyimi

Altın madalya başarısı: 2024 Paris Olimpiyatları'nda İtalya için yarışan Thomas Ceccon, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda İtalya için yarışan Thomas Ceccon, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Olimpiyat Köyü'ndeki şartlar: Olimpiyat Köyü'nde klimasız odalarda kalan sporcular, sıcaktan ve gürültüden rahatsızlık duyuyor. Ceccon, bu olumsuz koşullardan dolayı geceyi parkta geçirdi.

Sosyal medyada tepki

Olimpiyat Köyü'nde sporcuların rahatını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin yetersizliği, sosyal medyada büyük tepki topladı. Ceccon'un parkta uyuması, sosyal medyada geniş yankı buldu ve sporcuların konaklama koşullarının iyileştirilmesi yönünde çağrılar yapıldı.