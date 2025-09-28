Nijerya’nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde bulunan Kadauri altın madeninde büyük bir göçük meydana geldi. Olayda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor, şu ana kadar 13 ceset bulundu, 15 kişi ise kurtarıldı.

Zamfara eyaletindeki altın madeninde göçük

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletinde, Maru bölgesindeki Kadauri altın madeninde büyük bir göçük yaşandı. Göçüğün, çok sayıda madencinin yer altında çalıştığı sırada meydana geldiği ifade edildi.

En az 100 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, şu ana kadar 13 cesede ulaşıldığını ve 15 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu. Ancak, göçük nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 100 olduğu tahmin ediliyor. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları hızla devam etmekte.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, göçüğün olduğu alanda hayat kurtarma çabalarını sürdürüyor. Yetkililer, kaybolan kişilere ulaşabilmek için bölgedeki tüm kaynakları seferber etti.

Henüz göçüğün kesin nedeni açıklanmazken, madenin güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve yer altındaki çalışmaların tehlikeli koşullarda gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.