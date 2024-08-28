Altın yatırımcıları ve takı meraklıları için altın fiyatları her zaman önemli bir konu olmuştur. 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasalarında güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Gram Altın Fiyatı

Alış: 2.805,18 TL

2.805,18 TL Satış: 2.807,71 TL

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 4.488,28 TL

4.488,28 TL Satış: 4.590,61 TL

Yarım Altın Fiyatı

Alış: 8.948,52 TL

8.948,52 TL Satış: 9.181,22 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 18.616,00 TL

18.616,00 TL Satış: 18.897,00 TL

Gremse Altın Fiyatı

Alış: 44.882,85 TL

44.882,85 TL Satış: 45.906,12 TL

Ata Altını Fiyatı

Alış: 18.514,17 TL

18.514,17 TL Satış: 18.980,15 TL

Ziynet Altını Fiyatı

Alış: 17.953,14 TL

17.953,14 TL Satış: 18.306,30 TL

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2.558,32 TL

2.558,32 TL Satış: 2.560,64 TL

Altın türleri hakkında bilgi

Gram altın nedir?

Gram altın, 1 gram ağırlığında olan işlenmemiş altın anlamına gelir. Genellikle 22 ayar (916) ve 24 ayar (995) olarak satılır ve farklı gramajlarda üretilir.

Çeyrek altın kaç gram?

Çeyrek altın, 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır. Türkiye'de en yaygın kullanılan yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın, genellikle düğün ve özel günlerde tercih edilir.