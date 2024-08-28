Altın yatırımcıları ve takı meraklıları için altın fiyatları her zaman önemli bir konu olmuştur. 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasalarında güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir:
Gram Altın Fiyatı
- Alış: 2.805,18 TL
- Satış: 2.807,71 TL
Çeyrek Altın Fiyatı
- Alış: 4.488,28 TL
- Satış: 4.590,61 TL
Yarım Altın Fiyatı
- Alış: 8.948,52 TL
- Satış: 9.181,22 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı
- Alış: 18.616,00 TL
- Satış: 18.897,00 TL
Gremse Altın Fiyatı
- Alış: 44.882,85 TL
- Satış: 45.906,12 TL
Ata Altını Fiyatı
- Alış: 18.514,17 TL
- Satış: 18.980,15 TL
Ziynet Altını Fiyatı
- Alış: 17.953,14 TL
- Satış: 18.306,30 TL
22 Ayar Bilezik Gram/TL
- Alış: 2.558,32 TL
- Satış: 2.560,64 TL
Altın türleri hakkında bilgi
Gram altın nedir?
Gram altın, 1 gram ağırlığında olan işlenmemiş altın anlamına gelir. Genellikle 22 ayar (916) ve 24 ayar (995) olarak satılır ve farklı gramajlarda üretilir.
Çeyrek altın kaç gram?
Çeyrek altın, 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır. Türkiye'de en yaygın kullanılan yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın, genellikle düğün ve özel günlerde tercih edilir.
Kaynak: HABER MERKEZİ