Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, ve Cumhuriyet altını gibi gözde yatırım araçlarının fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte 29 Ağustos 2024 itibariyle altın fiyatlarındaki son durum...

Güncel altın fiyatları (29 Ağustos 2024 Perşembe)

Bugün saat 10:00 itibfariyle serbest piyasada altının ons fiyatı 2,517 dolardan işlem görürken, gram altın 2.759,10 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 4.511,12 TL, Cumhuriyet altını ise 17.989,31 TL'den alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı bugün 2,517 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.51 seviyesinde. Bu artış, altının küresel piyasalarda değer kazanmasına işaret ediyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dün kaydedilen fiyatlara göre %0.59 artış göstererek 2.759,10 TL seviyesine ulaştı. Altın yatırımcıları, gram altındaki bu yükselişi dikkatle izliyor.

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın, serbest piyasada 4.413,78 TL'den alınırken, 4.511,12 TL'ye satılıyor. Altın piyasasında en çok tercih edilen ürünlerden biri olan çeyrek altının fiyatı, günün en çok merak edilen verilerinden biri.

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını ise 17.655 TL'den alıcı bulurken, 17.989 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altınının fiyatı, büyük yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

Gram altının aylık-yıllık performansı

Aylık Performans: Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın 160,78 TL artarak %6,19 değer kazandı.

Yıllık Performans: Yılbaşı başlangıç değerine (1.953,99 TL) göre gram altın 805,1 lira artarak %41,20 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre gram altın %66,67 oranında artış gösterdi.

Ons Altının Aylık-Yıllık Performansı

Aylık Performans: Bu ayın ilk gününe göre ons altın 71,09 dolar (%2,91) değer kazandı.

Yıllık Performans: Yılbaşındaki başlangıç değeri olan 2.041,49 dolara göre ons altın 475,86 dolar (%23,31) artış gösterdi. Son bir yılda ise ons altın %29,93 oranında değer kazandı.