Bugün saat 10:00 itibariyle gram altın serbest piyasada 2.760,40 TL’den alınıp 2.760,89 TL’den satılıyor. Çeyrek altın 4.416,64 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 4.514,06 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını ise 18.001,02 TL’den işlem görüyor.

Düne göre gram altın fiyatlarında yüzde -0.04'lük küçük bir düşüş yaşandı. Ons altın ise %-0.10 oranında geriledi.

Altın fiyatlarında aylık ve yıllık performans

Gram Altın:

Aylık Performans: Ağustos ayının başına göre gram altın 162,57 TL artarak yüzde 6,26 değer kazandı.

Ağustos ayının başına göre gram altın 162,57 TL artarak yüzde 6,26 değer kazandı. Yıllık Performans: Yılbaşı başlangıç değerine göre (1.953,99 TL) gram altın 806,9 TL artarak yüzde 41,29 oranında değer kazandı. Son bir yılda ise 1.668,43 TL’den 2.760,89 TL’ye yükselerek yüzde 65,48’lik bir artış gösterdi.

Ons Altın:

Aylık Performans: Ons altın bu ayın başına göre 71,84 dolar artarak yüzde 2,94 değer kazandı.

Ons altın bu ayın başına göre 71,84 dolar artarak yüzde 2,94 değer kazandı. Yıllık Performans: Yılbaşında 2.041,49 dolar olan ons altın, bugün 2.518,10 dolara çıkarak yüzde 23,35 oranında değer kazandı. Son bir yılda ise 1.942,32 dolardan 2.518,10 dolara yükselerek yüzde 29,64’lük bir artış kaydetti.

Altın, uzun vadede yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürürken, dalgalı piyasalarda değer kazanıyor. Altın fiyatlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip etmek için sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmeyi unutmayın.