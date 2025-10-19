Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor. 52 haftadır süren istikrarlı artış, yatırımcının yüzünü güldürürken piyasada yeni rekorlar kırılıyor.

Çeyrek altın 10 bin TL’yi aşarken, gram altın 5 bin 727,65 TL seviyesinden işlem görüyor.

Vatandaş yeniden güvenli liman olan altına yönelirken, para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, son dönemdeki yükselişi değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Altındaki yükseliş balon değil”

Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki artışı 1972-1978 yılları arasındaki küresel para sistemindeki dönüşüme benzetti.

“O dönemde dolar, altın karşılığı olmaktan çıktı ve altın 35 dolardan 850 dolara yükseldi. Bugün yaşanan süreç de o döneme çok benziyor,” dedi.

Uzman isim, Asya ve Avrupa merkez bankalarının dolar rezervlerini azaltıp altın biriktirmeye başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sadece merkez bankaları değil, bireyler de altın alıyor. Altın artık sadece bir yatırım aracı değil, yeni finansal sistemin teminatı haline geliyor. Bu nedenle yükseliş bir balon değil.”

“İç piyasada arz sınırlı, talep güçlü”

Yıldırımtürk, Türkiye’de altın ithalatında getirilen kota nedeniyle iç piyasadaki fiyat farkının arttığını da belirtti:

“İç ve dış piyasa arasında 4-5 bin dolarlık fark var. Arz sınırlı, talep ise güçlü. Bu durum iç piyasada fiyatların yüksek kalmasına neden oluyor.”

Vatandaşların altına ilgisinin sadece kuyumcularda değil, BES fonları ve finansal sistemde de arttığını vurgulayan Yıldırımtürk, “Kur Korumalı Mevduat’tan çıkanların önemli bir kısmı altına yöneliyor” dedi.

“Altının nerede duracağı belli değil”

Yıldırımtürk, kısa vadeli “al-sat” yapan yatırımcılara uyarılarda bulundu:

“Vatandaş altın almaya devam edebilir ama bu yatırım orta ve uzun vadeli olmalı. Altının nerede duracağı belli değil. Ancak tüm birikim altına çevrilmemeli. Portföyün yüzde 40’ı altın, yüzde 30’u hisse senedi olabilir.”

Uzman isim ayrıca, gümüşte Kasım ayında kısa süreli bir geri çekilme yaşanabileceğini belirtti.