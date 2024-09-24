Serbest piyasada gram altın düne göre yüzde 0.04'lük bir düşüş yaşarken, ons altın yüzde 0.02 değer kaybıyla işlem görüyor. Altın yatırımcıları için güncel fiyatlar ve performans analizleri haberimizde.

Altın fiyatlarındaki değişiklikler, yatırımcıların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. 24 Eylül 2024 saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın: 2.883,83 TL’den alınıp 2.884,23 TL’den satılıyor. Günlük değişim oranı: -%0.04

2.883,83 TL’den alınıp 2.884,23 TL’den satılıyor. Günlük değişim oranı: -%0.04 Çeyrek Altın: 4.614,13 TL’den alınıp 4.715,71 TL’ye satılıyor.

4.614,13 TL’den alınıp 4.715,71 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet Altını: 18.457 TL’den alınıp 18.805 TL’ye satılıyor.

18.457 TL’den alınıp 18.805 TL’ye satılıyor. Ons Altın: 2.628,30 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının aylık ve yıllık performansı

Altın fiyatları, yatırımcıların uzun vadeli kazanç beklentileri açısından dikkatle izleniyor. Aylık ve yıllık performanslar şu şekilde özetlenebilir:

Gram altın:

Eylül ayı başına göre gram altın 143,31 TL artarak yüzde 5,23 değer kazandı.

Yılbaşındaki 1.953,99 TL seviyesinden bugüne yüzde 47,61 değer kazandı.

Son bir yıl içinde 1.681,37 TL’den 2.884,23 TL’ye yükselerek yüzde 71,54 değer kazandı.

Ons altın:

Eylül ayının başından itibaren ons altın 124,91 dolar artarak yüzde 4,99 değer kazandı.

Yılbaşındaki 2.041,49 dolar seviyesinden bugüne kadar yüzde 28,74 oranında bir artış yaşadı.

Son bir yılda ons altın 1.925,23 dolardan 2.628,30 dolara yükseldi ve yüzde 36,52 değer kazancı yaşadı.