Gram altın rekor seviyelere yükselirken, fiziki altına talep de zirveye çıktı. İstanbul’daki bazı kuyumcular satışları durdururken, Kapalıçarşı ve dünya genelinde uzun kuyruklar oluştu.

Altında tarihi yükseliş

Ons altın, uluslararası piyasalarda 4.380 dolara kadar çıkarak 5,5 yılın en güçlü haftalık performansını kaydetti. Türkiye’de gram altın 5.900 TL’yi, çeyrek altın ise ilk kez 10 bin TL sınırını aştı. ABD-Çin ticaret savaşları, Rusya-Ukrayna savaşı, dolar endeksinin zayıf seyri ve Fed faiz beklentileri, güvenli liman alımlarını hızlandırdı.

Uzmanlar uyarıyor: Geri çekilme olabilir

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki yükselişin devam edebileceğini ve 4.500 dolar seviyesinin uzak olmadığını belirtti. Öte yandan bazı ekonomistler, Fed’in faiz politikası ve dolardaki olası güçlenme nedeniyle kısa vadede kar realizasyonu yaşanabileceğini ifade ediyor. İstanbul Portföy Fon ve Portföy Yöneticisi Berk Dinçtürk ise “Amerika altının önünü bilerek açıyor. Ancak yükselişin sonu gelebilir” dedi.

Gram altın piyasada yok

Bazı kuyumcular gram altın satışını durdururken, çeyrek, tam, yarım ve cumhuriyet altın ürünlerinde de sınırlı satış yapılıyor. İstanbul Altın Rafinerisi’ne yapılan operasyon sonrası üretim süreci sekteye uğradı ve mevcut stok talebe yetişemiyor.

Kuyruklar İstanbul’dan dünyaya yayıldı

İstanbul Kapalıçarşı’da uzun kuyruklar oluşurken, bazı dükkanlarda satışlar geçici olarak durduruldu. Benzer manzaralar Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong gibi ülkelerde de yaşandı.

Merkez bankaları kazançlı çıktı

Yılbaşından bu yana altın alımlarını artıran merkez bankaları, rezervlerini güçlendirerek milyarlarca dolar kâr elde etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaklaşık 617 tonluk altın rezerviyle, ons altının 4.380 dolara çıkmasıyla 84 milyar dolarlık değer elde etti. Bu durum, Türkiye’nin döviz rezervlerini ve dış finansman dengesini destekliyor.