Son günlerde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceği tahminleri varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine geç kalmak istemediklerini belirterek geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada piyasalarda fiyatlamaların netleşmesine yol açtı. Bankanın yıl sonuna kadar en az iki kez faiz indireceği kesin gözüyle bakılıyor. Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun yüzde 2'ye düştüğü yılın ikinci çeyreğindeki verilerin güvenini artırdığını ifade etti.

Altın fiyatlarının tarihi yükselişi

Bu gelişmeler üzerine altının ons fiyatı 2.464 dolarla rekor kırarak, 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı dünkü seviyesine göre 42 dolar artış kaydetti. Altının ons fiyatı en son mayıs ayında 2.450,10 dolarla tarihi zirveye ulaşmıştı. Altının ons fiyatı bu yıl başlarında merkez bankalarından gelen taleple tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış, ancak yüksek faiz beklentilerinin azalmasıyla geri çekilmişti.

Piyasa analizleri ve gelecek beklentileri

Analistler, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanması durumunda altın fiyatlarını destekleyebileceğini ve Trump'ın planladığı vergi indirimlerinin ABD bütçe açığını artırarak doları zayıflatabileceğini belirtiyor. Tüm bu faktörlerin yatırımcıları güvenli liman varlıkları arasında yer alan altına yönlendirebileceği vurgulanıyor. Ayrıca sabah saatlerinde yurt içinde altının gram fiyatının da 2.639 lirayla yeni zirvesine çıktığı gözlemlendi.