Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların ardından, eylülde faiz indirimi beklentilerinin artması altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı. İşte 17 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları...

ABD Merkez Bankası'nın etkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonun ılımlı seyrini sürdürmesi halinde faiz oranlarını bu yılın sonlarında düşürmenin uygun olacağını belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell da son zamanlarda açıklanan enflasyon verilerinin, tüketici fiyatlarının kontrol altına alındığına yönelik güveni artırdığını ifade etti.

Ons altın

Ons altın, yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 475 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu yükseliş, altının küresel piyasadaki değerini artırdı ve diğer altın türlerinin fiyatlarını da olumlu etkiledi.

Gram altın, 2 bin 624 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın ise 4 bin 295 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

Küresel piyasalardaki durum

Piyasalar küresel ölçekte faiz indirimlerine hazırlanıyor. Fed'in eylülde faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, 2025 yılı ocak ayının sonuna kadar iki faiz indirimi daha bekleniyor. Bu beklentiler, altın fiyatlarının gelecekte de yüksek seyretmesini sağlayabilir.

Tahvil piyasası ve getiriler

Fed'in açıklamaları sonrası tahvil fiyatları kazanımlarını korurken, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri dört ayın dip seviyesine geriledi. Bu durum, yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu.