Ons altın 2.350-2.400 dolar arasında dalgalanırken, gram altın ise 2.500 TL seviyesinde tutunma mücadelesi veriyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Geçen hafta, ons altın yüzde 3’e yakın bir yükselişle üç ayın en büyük haftalık artışını kaydetti. Ancak yeni haftaya kar realizasyonları ile başlayan altın, 2.380,83 dolara kadar geriledi. ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül ayında faiz indirimine gidebilir mi sorusuyla piyasalarda belirsizlik yaşanırken, yatırımcılar Aralık ayında ikinci bir faiz indirimi ihtimalini de değerlendiriyor.

Çin ve Hindistan Merkez Bankalarının altın alım kararları

Çin Merkez Bankası'nın Haziran ayında rezervlerine altın eklememesi, satış baskısını artırdı. Buna karşın, Hindistan Merkez Bankası yaklaşık iki yılın en büyük altın alımını gerçekleştirdi. Altın yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre'deki sunumunu ve ABD enflasyon verilerini yakından takip edecek.

Uzman görüşleri ve piyasa beklentileri

Oversea-Chinese Banking Corp. Döviz Stratejisti Christopher Wong, Çin'in altın alımına ara vermesinin olağan olduğunu belirtti. Matt Simpson ise ABD enflasyon verilerinin ve Powell’ın güvercin tonunun altının yeni zirveleri görmesi için ideal katalizörler olduğunu söyledi.

Gram altın ve psikolojik seviyeler

Gram altın, ons altındaki gerilemenin etkisiyle 2.500 TL seviyesinin altına düştü. Kapalıçarşı'da gram altın 2.518 TL’den işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşleri alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti.