Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Son paylaşımında ise Türk kahvesi üzerine ilginç bir yorumda bulundu.

Daha önce altın tozlu Türk kahvesi içtiği paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat, bu kez cezaevindeki deneyimlerinden bahsetti. Instagram hikayesinde kahve içerken yaptığı paylaşımda, "Cezaevindeki Türk kahvesi çok farklıydı ya. Türk kahvesi yoktu da, alışınca istedik. Toz var böyle, döküyorsun, karıştırıyorsun içiyorsun," ifadelerini kullandı.

Kara para aklama suçlamasıyla açılan davada eşi Engin Polat ile birlikte tutuksuz yargılanan Dilan Polat, cezaevine girmeden önce lüks yaşam tarzıyla gündeme gelmişti. Özellikle altın tozu ile içtiği Türk kahvesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.