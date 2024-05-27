BIST 100 endeksi 11 bin puanı aşarken, gram altın 2540 lirayı gördü. Ancak haftanın son günlerinde her iki piyasada da geri çekilme yaşandı. Peki, bu düşüşlerin nedenleri neler ve yeni tahminler ne yönde?

Düşüşün nedenleri ve uzman görüşleri

Ekonomist Hikmet Baydar, bu düşüşlerin başlıca nedeninin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin kasım ayına ertelenmesi olduğunu belirtiyor. Bu durum, küresel piyasalarda satış baskısı yarattı ve Borsa İstanbul'u da etkiledi. Ayrıca, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin belirsizliği de altın fiyatlarını aşağı çekti.

Borsa İstanbul için yeni tahminler

Baydar, Borsa İstanbul'da teknik göstergelerin henüz aşağı yönlü sinyaller vermediğini ve önümüzdeki günlerde yeniden zirve testinin mümkün olduğunu belirtiyor. Yabancı yatırımcı girişlerinin devam etmesi durumunda, BIST 100 endeksinin dolar bazında 358 dolar seviyesine kadar yükselebileceği öngörülüyor. Bu da endeksin yaklaşık 11460 puana ulaşması anlamına geliyor.

Altın piyasası için beklentiler

Ons altın için kritik seviye 2350 dolar olarak görülüyor. Bu seviyenin altında kalınması durumunda, altın fiyatlarının 2288 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Gram altın ise 2380 lira seviyesini destek olarak görüyor. Bu seviyenin altında kalması halinde 2360 liraya kadar düşüş yaşanabilir.

Dolar/TL'de 30'un altı mümkün mü?

Baydar, dolar/TL'de yönün hala aşağı olduğunu ve Merkez Bankası'nın döviz alım pozisyonunu değiştirmesi durumunda kurun daha da değer kaybedebileceğini belirtiyor. Enflasyon ve gri liste gibi risklerin kontrol altında tutulması ve yabancı yatırımcı girişlerinin devam etmesi durumunda, dolar/TL'nin 30'un altını görme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.