İslam Memiş, Borsa İstanbul'un 10 bin 781 puanda, yüzde 1 yükselişle haftayı tamamladığını belirtti. Borsanın 10 bin 700 üzerinde kapanış yapmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Memiş, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının büyük bir coşkuya neden olmayacağını ifade etti. Memiş, “Ülkenin aslında gri listeye alınması anormaldi. Tekrar gri listeden çıkmamız bir başarı olarak nitelendirilmemeli, normal olarak nitelendirilmeli” dedi.

Memiş, dolar kurunun 32.80 seviyesinde olduğunu ve önümüzdeki hafta dolar endeksinde gerileme beklediğini belirterek, “Bu da dolar TL'de 32.60'ı görebiliriz. Pazartesi itibarıyla bekliyorum. Yükseliş hızını frenler biraz doların” şeklinde konuştu.

Altın fiyatları ve yatırım tavsiyeleri

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ons altının 2328 dolar seviyesinde olduğunu ve 2293 dolara kadar gerilediğini belirtti. Memiş, “Tekrar yukarı yönlü ataklar beklediğimi ifade etmiştim. Tepki yükselişi gördük, aman aman bir yükseliş görmedik. Geniş bant aralığına odaklandı. 2280 ve 2380. Yükselişlere hazırlık yaptık, kenarda sessizce bekleme moduna geçtik. Temmuz ayındaki yükseliş beklentimi size söyledim. Temmuz ikinci haftası yeni rallilere hazırlıklı olmak gerekiyor. 2330, 2360 doları takip edeceğim” dedi.

Gram altının 2 bin 420 liraya kadar gerilediğini ve şu anda 2 bin 486 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, bayram öncesi ve sonrası trendde yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini söyledi. Memiş, gram altının iki haftalık süreçte 65 lira değer kazandığını ve 3 bin – 3 bin 500 lira beklentisinin devam ettiğini vurguladı.

Gümüş fiyatları

İslam Memiş, ons gümüşün 29.32 dolar seviyesinde olduğunu ve yüzde 1.17 primli olduğunu belirtti. “Bu haftaki beklentimi gerçekleşti. 31 doları bekliyoruz. Gümüşte de pozisyonlarımız kapalı. Gram gümüş 31 lira. 30.50'ye kadar gerilemişti, 32, 34 ve 37 lirayı bekleyeceğiz gram gümüşte. Uzun vadeli yükseliş beklentimizi sürdüreceğiz” dedi.

Son olarak, İslam Memiş, “Elimde altın var kira gelirim de varsa, bu parayı toprak satın alarak değerlendir derim bu kez” diyerek, altın yatırımcılarına toprak yatırımı yapmalarını önerdi.