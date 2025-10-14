Altının kilogram fiyatı yeniden yükselişe geçti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı, günü yüzde 0,7 artışla 5 milyon 710 bin liradan tamamladı.

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket

Altın piyasasında gün boyunca 5 milyon 426 bin 392 lira ile 5 milyon 725 bin lira arasında işlem gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 40 bin lira artarak günü 5 milyon 710 bin liradan kapattı.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 670 bin liradan tamamlamıştı.

İşlem hacmi 3,1 milyar lirayı aştı

KMKTP verilerine göre, bugün altın piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyar 137 milyon 786 bin 900,92 lira, işlem miktarı ise 559,23 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 223 milyon 126 bin 716,17 lira seviyesinde kaydedildi.

En fazla işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası oldu.