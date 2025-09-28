Emtia piyasalarında, ABD’den gelen güçlü makroekonomik veriler, jeopolitik riskler ve Fed’in para politikasına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları yönlendiriyor. Altının ons fiyatı, üst üste altıncı haftada da yükseliş kaydederek 3 bin 759,7 dolardan kapanış yaptı. Bu hafta yatırımcıların odağı, ABD’de açıklanacak istihdam verileri olacak.

Fed belirsizliği ve Powell’ın mesajları

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin farklı tonda açıklamaları, para politikasında belirsizliği artırdı. Bazı üyeler daha agresif faiz indirimleri çağrısı yaparken, diğerleri enflasyona karşı temkinli olunması gerektiğini savundu. Fed Başkanı Jerome Powell ise tarife kaynaklı enflasyonun kısa süreli olacağını belirterek, “Hâlâ kısıtlayıcı bir duruşa sahibiz, olası gelişmelere yanıt verecek esnekliğimiz var” dedi.

ABD ekonomisinde sürpriz büyüme

ABD ekonomisi, 2025’in ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüyerek tahminleri aştı. Bu veri, 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme olarak kayıtlara geçti. İşsizlik maaşı başvuruları 218 bine geriledi, çekirdek PCE fiyat endeksi ise yüzde 2,9 arttı. Analistler, güçlü verilerin Fed’in ilave faiz indirimine ihtiyaç duymayabileceğine işaret ettiğini söylüyor.

Altın, gümüş ve platin yükseldi

Altının ons fiyatı geçen hafta 3.791,1 dolarla tarihi zirveyi test etti. Haftalık kapanış 3.759,7 dolar oldu. Güvenli liman talebi altının yönünü yukarı çevirmeye devam etti.

Gümüş de altına paralel hareket ederek haftayı 46,1 dolardan kapattı ve 2011’den bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Platin fiyatı 1.571,4 dolara yükseldi.

Değerli metallerde haftalık performans şöyle oldu:

Paladyum: +%10,5

Gümüş: +%6,9

Platin: +%3,7

Altın: +%2

Piyasaların odağında ABD istihdam verileri

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin yön belirleyici olacağını vurguluyor. Beklentilerden sapma yaşanması, Fed’in faiz adımlarına yönelik fiyatlamaları doğrudan etkileyecek. Güçlü bir istihdam verisi altın üzerinde baskı yaratabilecekken, zayıf bir veri güvenli liman talebini artırabilir.

Jeopolitik riskler sürüyor

Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmeler ve ABD’nin ithalat tarifelerine ilişkin kararları da yatırımcıların takibinde kalmaya devam ediyor. Bu unsurlar, altının güvenli liman olarak cazibesini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.